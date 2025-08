Matt Brown ataca decisão de Moicano sobre processo contra UFC: "Idiota do c***"

A recusa de Renato 'Moicano' em aceitar a indenização do processo antitruste movido por ex-lutadores contra o UFC continua gerando repercussão no mundo do MMA. Após tornar pública sua decisão e criticar colegas de profissão por aceitarem o pagamento, o veterano Matt Brown reagiu com duras palavras, colocando em xeque tanto a postura do brasileiro quanto a estrutura atual do esporte.

O peso-leve (70 kg), que teria direito a um valor entre US$ 100 mil e US$ 150 mil (cerca de R$ 554 mil a R$ 831 mil), optou por não aderir ao acordo judicial que resultou em US$ 375 milhões (pouco mais de R$ 2 bilhões) a serem distribuídos entre atletas que competiram na organização entre 2010 e 2017. Segundo ele, a decisão foi baseada em princípios. Em seu podcast 'Show Me The Money', afirmou que os lutadores que aceitaram o valor são "sem moral" e estariam pegando um "cheque de graça".

As declarações repercutiram negativamente entre fãs e profissionais do meio, e o ex-lutador Matt Brown, também beneficiário do acordo, não hesitou em responder. Durante o podcast 'The Fighter vs. The Writer', questionou a veracidade da atitude e apontou um problema mais profundo por trás do gesto.

"Eu questiono se isso é verdade mesmo. Acho que o Moicano pode estar dizendo isso em público, mas não sei se é realmente o caso na realidade. Há pouquíssimas pessoas que não assinaram para receber esse dinheiro. Eu duvido que o Moicano seja uma delas, pra ser sincero. Não faz ele parecer melhor por dizer isso. Ninguém vai pensar 'uau, cara, você é leal à marca, que legal!' Não, todo mundo vai pensar que você é um idiota do c*** por isso", disparou.

Valores invertidos

Para Brown, a recusa do pagamento exemplifica um dos maiores problemas enfrentados pelos atletas atualmente. Em sua visão, há uma inversão clara de prioridades e valores no esporte.

"Moicano, ao invés de pegar o dinheiro que ele ganhou como lutador, prefere o amor e o reconhecimento do Dana, achando que isso vai lhe render mais dinheiro no futuro. Isso deveria ser um sinal claríssimo de como as coisas estão completamente invertidas e como tudo está f***", lamentou.

Enquanto o brasileiro segue defendendo seu posicionamento nas redes sociais - alegando que apenas respeitou os termos de contrato que aceitou no passado -, o debate sobre os direitos dos atletas, a estrutura de poder no MMA e a relação com o UFC permanece em evidência. Fora das polêmicas, o lutador continua sua trajetória no octógono à espera de seu próximo desafio.

