Luta marcada? Islam Makhachev anuncia fim das férias e início de camp

Aparentemente, o especulado duelo entre Islam Makhachev e Jack Della Maddalena, pelo cinturão meio-médio (77 kg) do UFC, está realmente próximo de ser confirmado. Prova disso é que o russo deu indícios de que vai dar início ao camp de preparação para seu próximo compromisso no octógono do Ultimate, que, tudo leva a crer, será contra o australiano, atual campeão da divisão até 77 kg da organização.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Makhachev deu adeus às suas férias e sinalizou que deve voltar aos treinos visando mais uma luta. Vale lembrar que o ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC não compete desde janeiro deste ano, quando finalizou o brasileiro Renato Moicano no que marcou sua despedida da categoria até 70 kg antes de abdicar do cinturão e oficializar sua subida para os meio-médios, onde vai buscar o segundo título na liga.

"Terminei as férias com um passeio a cavalo. Vamos trabalhar", escreveu Islam na legenda da publicação.

No Madison Square Garden?

A postagem de Islam Makhachev nas redes sociais bate com o que o próprio lutador russo já havia indicado recentemente, quando indicou que a disputa contra Jack Della Maddalena seria marcada para novembro. Assim, o aguardado duelo entre os dois deve acontecer no card numerado do UFC que tradicionalmente vem sendo sediado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA), sempre no penúltimo mês do ano.

