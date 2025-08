Lucas e Rodriguinho treinam parcialmente com o grupo em reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no SuperCT, após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Lucas Moura e Rodriguinho, desfalques do Tricolor em Porto Alegre, treinaram parcialmente com o grupo.

Seguindo um cronograma específico de trabalho devido ao estiramento da cápsula posterior do joelho direito, Lucas Moura esteve presente em parte do trabalho em campo com o restante do elenco, assim como Rodriguinho, que usou uma máscara de proteção no rosto após levar pontos no lábio e no queixo por causa de uma pancada. Depois, a dupla fez atividades à parte com a preparação física.

Enquanto os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT, focados em mobilidade e força, o restante do elenco são-paulino foi a campo para uma atividade técnica promovida por Hernán Crespo. O exercício era focado em posse de bola por setores. Posteriormente, houve um enfrentando de duas equipes em campo reduzido.

Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional, ficam à disposição do São Paulo para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba.

O São Paulo finaliza sua preparação para o duelo decisivo no Paraná nesta terça-feira, no SuperCT, antes de embarcar rumo a Curitiba. Após vencer a ida, no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para confirmar sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil.