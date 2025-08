Liverpool goleia Bilbao em primeiro de dois amistosos no Anfield

O Liverpool goleou o Athletic Bilbao no primeiro dos dois amistosos entre as equipes marcados para esta segunda-feira, no Anfield, na Inglaterra. Com gols de Rio Ngumoha, Darwin Nuñez, Ben Doak e Harvey Elliott, a equipe inglesa venceu os espanhóis por 4 a 1. Guruzeta descontou para o time visitante.

A partida marcou o retorno do Liverpool ao Anfield após o falecimento de Diogo Jota, morto tragicamente em um acidente de carro, em julho deste ano. Antes da bola rolar, Phil Thompson, ídolo do clube inglês, e Jon Uriarte, presidente do Bilbao, deixaram coroas de flores em frente à torcida do Liverpool como homenagem ao jogador português.

O segundo embate entre as equipes do dia está agendado para às 16h (de Brasília), novamente no Anfield.

O jogo

O início do Liverpool foi avassalador. Logo aos dois minutos, o jovem de 16 anos Rio Ngumoha disparou do meio de campo e bateu colocado de fora da área para vencer o goleiro e abrir o marcador. Três minutos depois, após cruzamento da direita, Ngumoha cabeceou para Darwin Nuñez, que finalizou no cantinho.

O terceiro tento saiu aos 41 minutos. Ben Doak recebeu na direita, invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Harvey Elliott marcou o quarto do Liverpool. O meia recebeu de Nuñez na área e bateu no alto para estufar as redes espanholas mais uma vez.

O Bilbao anotou o gol de honra aos 30 minutos. Após cruzamento na área, a zaga do Liverpool afastou mal a bola, que sobrou limpa para Guruzeta, de cabeça, testar para o gol.