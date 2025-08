Lateral do São Paulo é líder em desarmes no Campeonato Brasileiro; veja números  

A boa fase do São Paulo sob o comando do técnico Hernán Crespo tem feito com que alguns jogadores também se destaquem individualmente. O lateral esquerdo Enzo Díaz, por exemplo, desponta como o líder em desarmes no Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Sofascore, o argentino, emprestado pelo River Plate ao São Paulo, soma 54 desarmes na competição até aqui. Seu compatriota, Gonzalo Escobar, do Santos, divide a liderança do ranking neste quesito do Campeonato Brasileiro.

Dos 16 jogos que esteve à disposição na Série A, Enzo Díaz foi titular em 11. Com a lesão de Wendell, é ele quem terá a responsabilidade de dar conta do recado na lateral esquerda, ajudando o São Paulo a manter a boa regularidade neste início de trabalho de Hernán Crespo.

Sob o comando do treinador argentino, o São Paulo disputou sete jogos e ostenta uma sequência de vitórias de cinco partidas e seis sem derrota. O único revés da equipe com Crespo à beira do campo foi justamente na estreia dele, contra o Flamengo, no Maracanã.

Passada a vitória por 2 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio, no último domingo, o Tricolor volta o foco para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, os comandados de Hernán Crespo enfrentarão o Athletico-PR, em Curitiba, pela volta das oitavas de final, e terá a vantagem de jogar pelo empate para avançar de fase.