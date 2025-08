Juventude anuncia venda do goleiro Luiz Turatto para clube árabe

Nesta segunda-feira, o Juventude anunciou a venda do goleiro Luiz Turatto para o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos.

O arqueiro de 19 anos ainda atuava pela equipe sub-20 do Juventude. Destaque durante esta temporada na categoria, atraiu o interesse do futebol árabe. O clube gaúcho não divulgou valores, mas afirmou que manteve um percentual "considerável" dos direitos econômicos do atleta.

Juventude finaliza transferência do goleiro Turatto para o futebol do Oriente Médio ? Boa sorte, Turatto! Seguiremos na torcida pelo teu sucesso! ? Mais no site: https://t.co/dG8XYYDPKR #Juventude pic.twitter.com/3ZaqnckDJf ? E.C. Juventude (@ECJuventude) August 4, 2025

Luiz Turatto estava no Juventude desde 2021, quando tinha 15 anos. Rapidamente, o goleiro ganhou a titularidade do sub-17 da equipe e foi fundamental para a conquista do Campeonato Gaúcho de 2022 na categoria.

Em 2023, após ser convocado para a Seleção Sub-17, subiu para o sub-20 e passou por empréstimos para Athletico-PR e Fluminense. Nesta temporada, Luiz Turatto retornou ao Juventude e se destacou na Copinha, no Campeonato Brasileiro e no Gaúcho da categoria. Ao todo, o arqueiro entrou em campo 49 vezes durante esses quatro anos.

Jones Biglia, vice-presidente das categorias de base do Juventude, explicou o modelo de negociação da equipe gaúcha.

"As categorias de base do Juventude têm por missão formar atletas ou para o elenco profissional, ou para o mercado, tornando-se uma fonte importante de renda para o Clube. No caso do Turatto, entendemos que a negociação se deu a partir de uma excelente oportunidade para o atleta e para o Juventude, que além de um montante financeiro envolvido na transferência, manterá um percentual considerável dos direitos do atleta, algo que poderá render frutos ainda maiores no futuro", disse Jones Biglia.