Jogo do Santos hoje (4) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Santos recebe o Juventude na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Times estão na zona da degola. O Peixe soma 15 pontos e está na 17ª colocação. Os gaúchos têm 11 somados e estão em 19ª posição.

O técnico Cleber Xavier está pressionado no Santos. Na rodada passada, o Peixe ficou no empate em 2 a 2 com o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

O Ju vem de três derrotas no Brasileirão. O Jaconero perdeu para o Bahia por 3 a 0 na rodada anterior.

Santos x Juventude -- Campeonato Brasileiro