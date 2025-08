Ituano bate Londrina e se aproxima do G8 na Série C

Nesta segunda-feira, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ituano recebeu o Londrina no Estádio Novelli Júnior e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Gabriel Razera.

Com isso, o time paulista alcançou 20 pontos, em décimo lugar. O CSA, em oitavo, com 21 conquistados, abre a zona de classificação à segunda fase da competição. O Londrina, por sua vez, seguiu estacionado em quarto, com os mesmos 26 somados. Se vencesse, a equipe assumiria a vice-liderança da Série C.

O Ituano retorna aos gramados no próximo sábado (9), contra o Confiança, pela 16ª rodada da Série C. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior. Pela mesma rodada, mas no domingo (10), o Londrina recebe o Náutico no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. O jogo está marcado para às 11h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ITUANO FUTEBOL CLUBE (@ituanofc)

O gol do triunfo do Ituano foi marcado aos 15 minutos da etapa inicial, com Gabriel Razera. O atleta recebeu de Ramon dentro da área e, de cabeça. completou para as redes.

Veja outros resultados desta segunda-feira pela Série C:

Brusque 0 x 0 Itabaiana

Confiança 2 x 0 Anápolis