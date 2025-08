Internacional divulga projeto de revitalização do Gigantinho

Na manhã desta segunda-feira, o Internacional anunciou que as obras de revitalização do Gigantinho terão início no final de agosto. A ideia da diretoria do Colorado é deixar o ginásio ao lado do Beira-Rio com uma cara nova, cuja entrega está prevista para o fim de 2026.

Palco de eventos esportivos, culturais e musicais, o Gigantinho foi inaugurado pelo Internacional em 4 de novembro de 1973, com capacidade superior a cinco mil pessoas. Apesar de popular ao longo dos anos, o espaço caiu em desuso recentemente, limitando-se a acontecimentos esporádicos, como o anúncio de Enner Valencia, em 2023.

Assim, a diretoria do Internacional decidiu revitalizar o Gigantinho, aumentando sua capacidade para 10 mil pessoas, o que tornará o local o maior ginásio indoor do Sul. Victor Grunberg, vice-presidente do Conselho de Gestão do clube, celebrou o projeto.

Vão começar as obras do novo ??????????! ??? Depois de meses de muito trabalho, intensificando contatos com empresas que participarão da reforma do ginásio, Internacional, RBS Ventures e Tornak Holding anunciam que os trabalhos de revitalização do espaço terão início... pic.twitter.com/z3aQceOPZw ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 4, 2025

"A revitalização do Gigantinho foi um movimento inovador e ousado por parte do Clube, que buscou recursos por meio de patrocinadores para poder devolver ao Estado um equipamento que estava quase inoperante. Impossível não lembrarmos de quantos eventos foram realizados aqui num passado não tão distante", disse Victor Grunberg.

"Agora, vamos tornar o espaço ainda mais atrativo, moderno e funcional para aquecer o segmento de eventos no RS e, também, aumentar o fluxo de turistas que, certamente, irá se deslocar para cá em busca dos grandes espetáculos que poderão ser realizados na casa colorada", completou.