Imagem forte! Joelhada brutal causa ferimento grave e encerra luta na PFL 8

Um dos momentos mais impactantes da PFL 8, realizada na última sexta-feira (1º) em Atlantic City (EUA), aconteceu logo no início do card preliminar. Em combate válido pela divisão dos meio-médios (77 kg), Sarek Shields superou Nicholas Meck por nocaute técnico após aplicar um golpe devastador que resultou em um grave ferimento no rosto do adversário.

A cena ocorreu nos segundos finais do primeiro round, quando Shields travou um clinch e, com precisão cirúrgica, desferiu duas joelhadas diretas acima do olho esquerdo de Meck. O resultado foi imediato: uma profunda laceração se abriu, provocando sangramento intenso e exigindo atenção médica imediata (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

A equipe médica foi chamada ao octógono para tentar conter o sangramento, mas, devido à gravidade do corte, optou por encerrar o confronto em nome da segurança do atleta. Assim, a vitória foi oficialmente registrada como interrupção médica a favor de Shields.

Impacto

Com o triunfo, o norte-americano somou sua oitava vitória como profissional nas artes marciais mistas, sendo esta a segunda por nocaute técnico resultante de lesão - a primeira ocorreu em janeiro de 2022, no LFA, contra Jeremiah Curtright. Apesar do desfecho precoce, o episódio chamou atenção pela violência dos golpes e ressaltou como momentos pontuais podem definir o rumo de uma luta em alto nível.

This one ends on the stool.

pic.twitter.com/euta65kuPc

- PFL (@PFLMMA) August 1, 2025

