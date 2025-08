Hugo Souza vê reclamações do Palmeiras como "tipo de pressão" sobre a arbitragem antes de Derby decisivo

O Derby decisivo entre Corinthians e Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, já começou - pelo menos fora dos gramados. Goleiro do Timão, Hugo Souza revelou que viu as reclamações do Palmeiras sobre a arbitragem do primeiro jogo como uma tentativa de pressionar os árbitros para o clássico desta quarta-feira.

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida. O Alviverde teve um pênalti marcado contra pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio com auxílio do VAR, e também viu seu gol de empate ser anulado após checagem da equipe da arbitragem de vídeo, liderada por Braulio da Silva Machado.

Diante de toda a polêmica, o Palmeiras não se deu como satisfeito e enviou um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF questionando o trabalho do árbitro de campo e do VAR. O clube entende que foi severamente prejudicado e quer explicações sobre decisões tomadas por ambos os árbitros em lances considerados cruciais da partida.

"Eu acho que assim, dentro do contexto do jogo... no último Derby a arbitragem foi bem conturbada, para ser sincero. É óbvio que eu acredito muito também que seja um tipo de pressão, jogando um pouco para a arbitragem, para a CBF, para terceiros, para tentar de alguma forma ser favorecido. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, só dizendo que talvez estejam fazendo isso para tentar, de alguma forma, usar a favor deles", afirmou Hugo Souza na zona mista após o empate contra o Fortaleza.

"Mas a arbitragem do futebol brasileiro, a gente sabe como é. Sabemos que é uma arbitragem que nos últimos anos tem sido conturbada e bastante desafiada, porque eles erram bastante, então temos que entender que isso faz parte, que vão acontecer erros e acertos. Mas acredito que a CBF vai tomar a melhor decisão sobre quem vai apitar o jogo. Estamos preocupados em fazer o nosso jogo e esquecer da arbitragem, porque se formos focar nesse assunto, é ruim, porque o histórico não é bom. Temos que focar no que precisa ser feito dentro de campo", complementou o goleiro.

No primeiro tempo do Derby, Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR e assinalou um pênalti de Gustavo Gómez em cima de Memphis Depay. Weverton, porém, defendeu a cobrança de Yuri Alberto. Já na etapa final, o árbitro anulou o que seria o gol de empate do Palmeiras, marcado por Mauricio, alegando impedimento na jogada.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, ainda reclamou de dois possíveis pênaltis que não teriam sido marcados: um de Raniele em cima de Vitor Roque e outro de Carrillo, por um empurrão em Lucas Evangelista, ambos ainda na primeira etapa.

Fato é que, independente de polêmicas da arbitragem, o Corinthians reencontra o Palmeiras para decidir sua vida na Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 graças a um gol de Memphis Depay, o Timão tem a vantagem nas mãos e depende apenas de um empate para avançar às quartas de final. Apesar disso, Hugo Souza afirmou que a postura do time será a mesma: buscar o gol a todo momento.

"Não vamos abrir mão do nosso jogo. Um jogo de posse de bola, agressivo, que tenta buscar o gol o tempo todo. Acredito que não será diferente dessa forma, entendendo que o resultado vai ser levado em conta a partir de certo momento do jogo, dependendo das condições e de como estiver o jogo, aí sim colocamos o resultado que fizemos no primeiro jogo em conta. Fora isso, é um jogo que começa 0 a 0. Vamos para ganhar, assim como em todos os jogos. É dessa forma que vamos encarar. Tem a diferença de ser na casa do adversário, mas somos um time maduro. Sabemos como jogar esse tipo de jogo, é dessa forma que vamos para lá", finalizou o goleiro.