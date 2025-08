Flávia Saraiva participa de competição estudantil no Rio de Janeiro

Flávia Saraiva tem o nome gravado na história da ginástica brasileira. Medalhista olímpica e mundial, ela se prepara para o Campeonato Brasileiro - entre 3 e 7 de setembro, no Recife - e o Campeonato Mundial - de 19 a 25 de outubro, em Jacarta, na Indonésia. Enquanto isso, ela aproveita para praticar outras modalidades esportivas.

Na etapa do Rio de Janeiro da Liga Esportiva Nescau, realizada no último sábado, Flavinha, como é conhecida, se divertiu junto com mais de 2 mil meninos e meninas, inscritos na competição estudantil. A ginasta jogou vôlei, correu na pista de atletismo, encarou atividades como futmesa, chute ao gol e bambolê.

"Durante o período sem competições, explorei novos esportes e viajei. Sou curiosa e aproveitei o tempo de recuperação da minha cirurgia no ombro - em setembro de 2024 - para viajar e conhecer outros países. Pratiquei wakeboard, surfe e estou tentando aprender altinha, embora ainda precise aprimorar minhas habilidades com a bola nos pés. Gosto de esportes em geral e busco aprender um pouco de cada modalidade", comentou Flávia Saraiva.

Alegria de Flavinha na pista de atletismo.

"Tive aulas de surfe com a Sofia Medina, na etapa de Santa Catarina da Liga Nescau. Foi com ela que surfei pela primeira vez. Sinto-me privilegiada por ter aprendido com ela. Já mencionei a ela que em breve estarei surfando com mais desenvoltura. Também conversei com o Gabriel (Medina), pedindo algumas dicas para aprimorar minhas habilidades", acrescentou.

Flávia também demonstrou alegria por ser inspiração para crianças, destacando a importância do esporte como ferramenta de educação e geração de oportunidades. "Já me inspirei em muitos atletas e sei como isso é importante. Ver as crianças se inspirando em mim significa que meu trabalho está dando certo. O objetivo é conquistar medalhas, mas também impactar as novas gerações, incentivando-as a praticar esportes e a se afastar de situações de risco. Como alguém que veio de uma comunidade, sei como o esporte transformou minha vida. O esporte abre portas para educação, oportunidades e muito mais. Sinto-me honrada em lutar para que as crianças tenham a chance de praticar esportes e alcançar seus objetivos. E não estou falando apenas de competições de alto rendimento, mas da vida".