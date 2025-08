Flamengo: GPS só vale para o Pedro? Mattos questiona trocas de Filipe Luís

Depois de sair na frente contra o Ceará, o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo e levou o empate, em jogo pela 18ª rodada do Brasileiro. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos avaliou que Filipe Luís errou nas substituições durante o jogo.

O Filipe Luís errou ontem ao não trocar e dar sangue no time, mesmo tendo poucas opções. Deveria ter colocado o Juninho antes, o Allan deveria ter entrado antes, o Matheus Gonçalves, o que ele tivesse. E devia ter dado chances a outros jogadores - o Lorran, por exemplo. Ele deve ter um preparo físico melhor que o Saúl. E era a posição do Arrascaeta.

Por que um cara que chega do Atlético de Madri em ritmo de máster tem chance de jogar e o Lorran, que está jogando na base, não tem? Não faz o menor sentido. Improvisando o Saúl em uma posição [diferente]. A ideia não é ter intensidade no jogo? Ou o GPS só vale para o Pedro?

Rodrigo Mattos

Com a igualdade, o Flamengo chegou a 37 pontos e segue na liderança do Brasileirão, mas perdeu a vantagem de dois pontos que tinha para o Cruzeiro, já que o time mineiro, que é o vice-líder, venceu na rodada. Além da vantagem no saldo de gols, os rubro-negros têm uma partida a menos.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo