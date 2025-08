Flaco exalta importância do Derby e projeta virada do Palmeiras: "Talvez o mais importante do ano"

Autor do gol de empate no segundo tempo contra o Vitória, o atacante Flaco López projetou com confiança o clássico decisivo diante do Corinthians, nesta quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o argentino, o confronto no Allianz Parque pode ser o mais relevante da temporada do Palmeiras.

"Quarta-feira terá um jogo muito importante, talvez o mais importante do ano, e o time todo está preparado. Os jogadores que não vinham jogando puderam pegar uma minutagem e todos estão prontos se o professor Abel precisar", declarou.

O Verdão precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Neo Química Arena para avançar às quartas de final: "O Derby é sempre um jogo grande, a gente tem muita vontade de jogar as quartas de final da Copa do Brasil e, se Deus quiser, vai ser bom para a gente. Vamos conseguir virar o resultado e alcançar essa classificação aqui em casa para a alegria da nossa torcida", completou.

Fase artilheira

Além da confiança nas palavras, o atacante vive bom momento em campo. Com o gol marcado no Barradão, Flaco chegou a 12 gols em 2025, igualando Estêvão como artilheiro da equipe na temporada. A boa fase o credencia como uma das principais armas ofensivas para o confronto decisivo.

Ao todo, o argentino soma 44 gols com a camisa do Alviverde, se consolidando como o segundo maior artilheiro do atual elenco, atrás apenas de Raphael Veiga, que tem 105 bolas na rede.

A partida entre Palmeiras e Corinthians acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a decisão aos pênaltis.