Fla não pensa em substituir médico demitido após polêmica com De la Cruz

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo não pensa em ocupar a vaga deixada pelo ex-chefe médico José Luiz Runco. Ele foi demitido no último dia 23, em meio à polêmica por ter exposto De la Cruz em uma mensagem enviada em um grupo de aplicativo de mensagens.

Runco retornou ao Rubro-Negro no começo do ano, em uma reformulação feita por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, então recém-eleito presidente. A ideia era que ele implementasse processos junto aos departamentos médicos das diversas modalidades, e respondesse diretamente à cúpula do clube.

Na visão do primeiro escalão da diretoria, não é mais necessária essa figura no Fla. Há um entendimento que a metodologia foi implementada e as respectivas áreas médicas podem caminhar de maneira própria.

No caso do futebol, o Rubro-Negro, internamente, reforça o que externou em nota oficial publicada à época: Runco não fazia parte do dia a dia no Ninho do Urubu, e os profissionais que integram o CT têm a confiança do elenco.

Nas últimas vezes em que o departamento médico se pronunciou de forma oficial, Fernando Sassaki e Luiz Macedo foram os porta-vozes. São eles, inclusive, os que aparecem em vídeo publicado recentemente pela FlamengoTV que mostra o setor, na série "Por dentro do Ninho".

Entenda o caso

José Luiz Runco expôs o volante De la Cruz em um grupo em mensagem enviada no último dia 22. Na ocasião, o então chefe médico disse que o uruguaio tem uma "lesão crônica, irreparável" e que o clube está "fazendo o possível" para que ele volte a atuar em alto nível, mas é "muito complicado".

Runco apontou ainda que uma possível venda do jogador só poderia acontecer caso "algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo".

Internamente, alguns conselheiros avaliaram que a mensagem também tinha um teor político, uma vez que ressaltava que a contratação de De la Cruz tinha sido feita ainda pela gestão de Rodolfo Landim, antecessor de Bap na presidência — nas eleições presidenciais, a situação teve como candidato Rodrigo Dunshee.

O vazamento, porém, caiu muito mal na Gávea, inclusive, entre integrantes de grupos que formam a base de Bap no Flamengo. Diante deste cenário, a cúpula optou pela demissão.