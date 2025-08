Filipe Luís lamenta empate do Flamengo contra o Ceará: "Sentimento de decepção"

O Flamengo ficou no empate com o Ceará, neste domingo, em 1 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Filipe Luís destacou o primeiro tempo da equipe carioca, mas lamentou o resultado.

"Sentimento de decepção. Depois de ter feito um grande primeiro tempo, criando chances de gols e finalizando muitas vezes no gol do adversário, tivemos uma queda muito grande no segundo tempo. Por um descuido nosso, na bola parada, sofremos o empate. Claro que o sentimento é de decepção. Não temos outro caminho se não trabalhar e continuar evoluindo", disse Filipe Luís, em entrevista coletiva.

Depois de pressionar ao longo do primeiro tempo inteiro, o Flamengo abriu o placar com Giorgian De Arrascaeta, aos 37 minutos. Na etapa final, o Ceará conseguiu o empate com gol de Pedro Raul, aos 22 minutos.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro, que venceu na rodada e leva desvantagem no saldo de gols. Por outro lado, o Ceará fica na 11ª posição, com 22 pontos.

Agora, o Rubro-negro volta suas atenções para a Copa do Brasil. A equipe do técnico Filipe Luís visita o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena MRV. Por conta da derrota no jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

"O objetivo é disputar todos os títulos. O Flamengo te permite isso com esse elenco altamente qualificado. Temos que brigar para ser campeões do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu quero ganhar todos os jogos que vierem pela frente. Nunca vou escalar um time para perder. Da mesma forma, vamos na Copa do Brasil para tentar vencer o Atlético", projetou o treinador.