Enzo Díaz comenta ascensão do São Paulo e projeta decisão na Copa do Brasil: "Não muda nada"

Enzo Díaz comentou a ascensão do São Paulo sob o comando de Hernán Crespo após mais uma vitória na temporada. Passado o triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, o lateral esquerdo argentino não escondeu a satisfação pela guinada da equipe e já começa a voltar o foco para o duelo decisivo da próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

"Acho que o time se propôs a jogar dessa forma. Muito comprometido com cada jogo, sabemos que não podemos seguir na situação que estávamos, não merecíamos. Começamos a duplicar o compromisso de cada um de nós para buscar a vitória. Pudemos entregar e também estamos no caminho da boa sorte. O resultado também é o trabalho, o compromisso de sair da zona em que estávamos. O time não merecia estar onde estava, somos o São Paulo e temos que brigar por todos os campeonatos", disse Enzo Díaz.

Depois de chegar a brigar para não entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo começa a sonhar mais alto na competição. Com a vitória no Sul, o time encostou no G6, grupo que garante vaga à próxima edição da Libertadores, e agora concentrará seus esforços em confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Após vencer o Athletico-PR, no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor terá a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira, em Curitiba, para avançar de fase. Para se classificar no tempo regulamentar, o Furacão terá de vencer o São Paulo por dois ou mais gols de diferença.

"Tivemos um grande jogo em casa, conseguimos o objetivo que era ganhar, talvez por uma diferença mínima, mas não muda nada a forma que vamos enfrentar cada jogo. Vamos jogar de visitante na quarta, eles têm obrigação de fazer um gol e vamos jogar de igual para igual, como fazemos em qualquer campo", completou Enzo Díaz.