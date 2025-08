Duelo de brasileiras! Karol Rosa desafia Mayra Sheetara após vitória no UFC Vegas 108

Em ação no card principal do UFC Vegas 108 do último sábado (2), Karol Rosa apresentou um desempenho de gala no octógono mais famoso do mundo. Dominante, a brasileira não deu brechas para Nora Cornolle e derrotou a rival francesa na decisão unânime dos juízes. Agora, que defendeu a décima posição do ranking de forma bem-sucedida, a peso-galo (61 kg) olha para a parte de cima da tabela, já com um alvo em mente para a próxima rodada: Mayra Bueno Silva.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Karol explicou que busca medir forças contra uma rival melhor ranqueada. O nome de 'Sheetara', oitava colocada atualmente, surge como um dos seus favoritos, pois, segundo a própria, este duelo já chegou a ser encaminhado pelo UFC anteriormente, mas nunca se materializou. Disposta a se testar contra a compatriota, Rosa a desafiou.

"Agora eu quero lutar contra alguém acima de mim (no ranking). Estou com a mente e o corpo andando juntos. Tenho total condição de vencer qualquer menina da minha categoria. Quero fazer mais uma luta esse ano, mas com alguém acima de mim. Quero a Sheetara. Está difícil lutar com ela. Tendo alguma menina acima, estou dentro. A gente ia fazer o 'main event' do dia 9 de novembro, ela (Mayra) tinha aceitado. Mas aí depois cancelou e não quis mais. Estamos na expectativa. Se ela aceitar, estou aí", frisou Rosa.

Psicologia esportiva

Antes de competir no UFC Vegas 108, Karol admitiu que sua performance contra Ailin Perez havia sido afetada diretamente por uma estafa mental. Atenta ao problema, a brasileira aderiu, pela primeira vez, à psicologia esportiva. Com o devido acompanhamento profissional, a atleta da 'GAEA Project' mostrou uma versão bem mais competitiva para voltar à coluna das vitórias em grande estilo.

