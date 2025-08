Dorival acredita em evolução do Corinthians e não se desespera por reforços: "Sei das dificuldades"

O técnico Dorival Júnior deixou claro que ainda acredita em uma evolução maior do Corinthians sob seu comando. No último domingo, o simples empate em 1 a 1 do Timão contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, deixou parte da torcida frustrada. A expectativa era por uma vitória, especialmente dentro da Neo Química Arena.

O time entrou em campo com uma escalação reserva e não fez um primeiro tempo ruim, mas pecou na conclusão das oportunidades criadas. Já na etapa final, mesmo com a entrada de alguns titulares, a equipe caiu de produção e pouco conseguiu mostrar.

Dorival Júnior, contudo, não jogou a toalha. O treinador voltou a bater na tecla de que só passou a ter os principais jogadores de ataque juntos (Garro, Memphis e Yuri Alberto) há três rodadas. Ainda assim, ele reconheceu que ainda há pontos a serem melhorados para que a equipe possa evoluir.

"Acho que temos uma equipe que é competitiva sim, desde que tenhamos todos os jogadores em campo. Temos dificuldades em algumas funções? Também, reconheço. O que nós temos que avaliar é que nós não tivemos essa equipe frequentemente nas partidas anteriores. Estamos com um número de pontos inferiores ao que buscamos em razão do pouco aproveitamento desses atletas, todos eles no mesmo instante. Três rodadas atrás, recebemos esses jogadores e estamos tentando fazer com que atinjam as melhores condições, para que a cada partida nós possamos evoluir, tendo algumas opções a mais também no nosso grupo", avaliou o comandante.

O assunto veio à tona por conta da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que não é confortável. O Timão venceu apenas um dos últimos nove jogos pela competição e, após o empate do último domingo, aparece na 10ª colocação, com 22 pontos.

"Estamos buscando uma montagem que possa fazer com que a gente mantenha a regularidade nos dois tempos. Sinto que nós estamos com algumas dificuldades, é normal isso, mas acredito que existirá um crescimento dessa equipe. Temos que buscar o mesmo acompanhamento que estamos tendo, e na confiança de que daqui a pouco esses jogadores retomem a melhor condição, até porque em outros momentos já estiveram nessa situação e fizeram campanhas até superiores à atual. Porém, a dificuldade é grande, muito em razão desse problema que tivemos em que muitos jogadores ficaram um tempo fora de combate", disse Dorival.

Sem desespero por reforços

Quando chegou ao Corinthians, Dorival identificou a necessidade da chegada de pelo menos quatro reforços ao clube. A realidade, porém, é dura. O Timão tem encontrado dificuldades no mercado em razão da complicada situação financeira e prometeu não fazer loucuras na contratação de atletas.

O Alvinegro, ainda assim, conta com a compreensão do treinador. Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva na última quinta-feira, Dorival entende a situação financeira difícil do time e mantém conversas com o presidente interino Osmar Stabile e o executivo Fabinho Soldado para alinhar expectativas.

Após o jogo contra o Fortaleza, o treinador tornou pública sua posição e afirmou que não irá se desesperar com a situação atual do Corinthians na janela de transferências.

"Isso daí era um acerto inicial. Eu pontuei aquilo que eu pensava em relação à equipe. Vi as necessidades e foram pontuadas. Por outro lado, eu trabalho com o grupo que eu tenho, e valorizo e acredito naqueles que aqui estão. Caso cheguem ou não, aí é uma outra situação. O Fabinho está trabalhando muito para que tudo isso aconteça. Eu sei das dificuldades que nós estamos no mercado, e não adianta eu me desesperar com uma situação. Tenho consciência daquilo que poderíamos realizar se tivéssemos um elenco um pouco mais encorpado. Seriam jogadores pontuais, mas muito importantes", destacou o treinador.

A diretoria do Timão procura reforços pontuais, que se encaixem na realidade do clube. O mercado, contudo, não tem se mostrado acessível. O nome de Victor Sá, por exemplo, está na mesa, mas o Krasnodar exige uma compensação financeira e bate o pé por US$ 5 milhões (R$ 27,8 milhões na cotação atual), valor que não cabe no bolso do Timão.

Algo parecido aconteceu com Biel. O atacante tinha tudo acertado com o Corinthians, que esbarrou na alta pedida do Sporting, de Portugal, e encerrou as conversas. O jogador, assim, acabou se transferindo ao Atlético-MG.

"Perdemos o Yuri, por exemplo, e a característica dele é fundamental para nossa equipe. Nós não tivemos ao longo de muitas rodadas um atleta sequer parecido com esse perfil. Em algumas funções, nós precisamos. Nós vamos tê-lo a partir do momento que o clube possa nos proporcionar. Não acontecendo, não tenho que ficar preocupado com isso. A minha preocupação tem que ser com o grupo, valorizando, tentando melhorar e tirar o máximo de cada um. As oportunidades estão sendo dadas, cada um vai e dá o seu recado. Acho que é essa a condição de uma comissão técnica e de um treinador num momento como esse. Tenho que buscar alternativas dentro daqueles que aqui estão trabalhando para que possam melhorar e nos proporcionar uma ótima resposta", finalizou Dorival.