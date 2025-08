Decisivo, Neymar celebra vitória do Santos e deixa retorno à Seleção em aberto: "Depende só deles"

A noite foi de Neymar no Morumbis. O camisa 10 marcou dois gols na vitória do Santos sobre o Juventude, por 3 a 1, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Decisivo, o craque celebrou o importante triunfo do Peixe, que deixou a zona de rebaixamento do torneio nacional.

"Feliz de fazer um bom jogo e voltar a vencer, que é o mais importante. Nosso time tem que continuar daqui para melhor. Óbvio que não podemos cometer muitos erros que cometemos hoje, mas é isso. É trabalhar para melhorar a cada dia", disse o astro ao SporTV na saída de campo.

Membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, estiveram no Morumbis para observar Neymar, que certamente deixou boa impressão: mostrou oportunismo para anotar o primeiro gol e, depois, cobrou pênalti com maestria. O craque deixou as portas abertas para um possível retorno à equipe nacional.

"Meu futebol todo mundo conhece [risos]. Estou à disposição. Independente de qualquer coisa, sou um atleta e ainda me sinto bem. Então depende só deles", concluiu.

Neymar, vale lembrar, não veste a camisa da Seleção Brasileira desde 2023. Em março deste ano, o camisa 10 do Peixe até chegou a ser chamado por Dorival Júnior, mas acabou cortado por lesão.

Com o resultado nesta segunda-feira, o Santos voltou a vencer no Brasileiro após três jogos. O Alvinegro Praiano conseguiu um respiro na tabela e deixou a zona de rebaixamento ao fim desta rodada. A equipe santista chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª colocação.

O Santos de Neymar, agora, só volta a campo no próximo fim de semana, uma vez que não disputa mais a Copa do Brasil. O Peixe visita o Cruzeiro neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão.