Dá para empolgar? Comentaristas analisam sequência do São Paulo

A sequência de vitórias do São Paulo já pode fazer o torcedor se empolgar? No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Lucas Musetti opinaram.

O São Paulo derrotou o Inter por 2 a 1 e emplacou a quarta vitória seguida no Brasileirão, ficando a apenas dois pontos da zona de classificação para a pré-Libertadores.

Casagrande: Crespo reacendeu elenco do São Paulo

O mérito do Crespo é ressuscitar os resultados do São Paulo, melhorar o ambiente, acender a chance de todos os jogadores do elenco. Todo mundo que entra joga como não jogava antes. E eles não jogavam assim como Zubeldía, mas não era culpa do Zubeldía, é que dá um desgaste mesmo quando as coisas não acontecem.

Walter Casagrande Jr.

Musetti: Crespo passou segurança ao São Paulo

[O São Paulo do Crespo] É zero futebol vistoso. O jogo de hoje e contra o Juventude [são exemplos]. È um time que se defende bem, forte na bola parada. O Luciano cresceu, assim como Bobadilla e Marcos Antônio. [...] O Crespo passou segurança, tranquilidade de marcar primeiro e depois jogar. É um time bem treinado.

Lucas Musetti

