Cuiabá vence o Volta Redonda e encosta no G4 da Série B

O Cuiabá venceu o Volta Redonda por 2 a 0 nesta segunda-feira, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Os gols do triunfo foram marcados por Alisson Safira e Alejandro Martínez.

Com o resultado, o Dourado subiu para a quinta posição, com 31 pontos, dois a menos do que a Chapecoense, que abre a zona de classificação à primeira divisão. Já o Voltaço segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos somados.

Pela 21ª rodada da Série B, o Cuiabá encara o Avaí, no próximo domingo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Ressacada. O Volta Redonda, por sua vez, encara o Novorizontino, às 20h30 do sábado, no Raulino de Oliveira.

Veja como foi Cuiabá x Volta Redonda

Os mandantes abriram o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Raí calçou Jader dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alisson Safira bateu com muita categoria para o fundo da rede.

Já aos 13 minutos da etapa complementar, Alejandro Martínez aproveitou belo passe de Calebe, entrou na área e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador.