Crespo despista sobre volta de Lucas ao São Paulo e aprova crias da base

Hernán Crespo ainda não sabe quando voltará a contar com Lucas Moura no São Paulo. O atacante, que voltou a trabalhar com bola na última semana, parece cada vez mais perto de ficar à disposição novamente, mas o treinador argentino prefere não criar expectativas.

Antes da chegada de Crespo, o São Paulo tinha uma dependência considerável de Lucas e seu poder de decisão. Porém, após o início do trabalho do técnico argentino, o Tricolor cresceu coletivamente e tem lidado bem com a ausência não só de seu camisa 7, mas também de outros jogadores importantes, como Oscar.

"Quando o doutor falar para mim, aí é o momento de eu pensar em como colocá-lo [no time]. Nesse momento, não tenho esses atletas em mãos", disse Crespo, sem se estender muito sobre as condições de Lucas Moura, após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio.

Enquanto o camisa 7 e principal nome do elenco são-paulino não reúne condições de jogo, Crespo conta, sobretudo, com alternativas vindo das categorias de base não só para Lucas, mas também para outros setores da equipe.

Neste domingo, três atletas revelados em Cotia foram acionados no decorrer do duelo com o Internacional, Pablo Maia, Luan e Lucas Ferreira, e tiveram atuações aprovadas pelo técnico Hernán Crespo.

"Precisávamos de um jogador com as características do Luciano, de poder passar a bola, um contra um, porque tínhamos espaços em que o Tapia já estava atacando. Talvez perdemos um pouco pelo fato de não termos Rodriguinho para ficar mais com a bola, então colocamos Marcos Antônio para jogar com o Lucas Ferreira, mas era difícil entrar em um jogo assim. Era difícil para ele [Lucas Ferreira], para Luan e Pablo Maia, mas todos entraram bem", pontuou o treinador são-paulino.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 19h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.