Yuri Alberto volta a decidir no Corinthians e aumenta confiança para Dérbi

No empate do Corinthians contra o Fortaleza em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto participou pela primeira vez de um lance de gol desde que voltou de lesão - contra o Botafogo, no dia 26 de julho.

O lance aumenta a confiança de Yuri Alberto antes do clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O próprio atacante disse que o ritmo de jogo seria importante para voltar a marcar.

O que aconteceu

No jogo em que voltou da lesão, Yuri Alberto perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo - ele atuou apenas nos 45 minutos finais. O próprio jogador refletiu sobre o lance após a partida.

Eu tive uma grande chance antes do empate [contra o Botafogo]. Eu vou trabalhar muito para [recuperar] o ritmo de jogo, ter a confiança de sair cara a cara com o goleiro e terminar em gol. E que isso volte o mais rápido possível. O meu retorno foi importante.

Yuri Alberto

Contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, Yuri desperdiçou um pênalti. O atacante bateu no canto, mas viu Weverton fazer grande defesa. A partida terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0.

O camisa 9 quase marcou nos acréscimos contra o Fortaleza, mas parou em grande defesa de Vinícius Silvestre. No entanto, dessa vez, o lance terminou em gol, com Carrillo aproveitando o rebote e completando para as redes.

Após o empate, Dorival ressaltou a importância de Yuri Alberto no elenco corintiano. Questionado sobre o baixo número de gols do time desde que ele chegou ao comando (16), o treinador destacou o período em que o time não pôde contar com o artilheiro.

Nós perdemos o Yuri, por exemplo, e a característica dele é fundamental para nossa equipe. Não tivemos por muitas rodadas um atleta sequer parecido com o perfil dele.

Dorival Júnior

Após 180 minutos em campo, Yuri Alberto tem a chance de desencantar justamente diante do Palmeiras, no Allianz Parque, onde brilhou na final do Campeonato Paulista. As equipes duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta (3), às 21h30 (de Brasília).