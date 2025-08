Corinthians tem até dia 11 para pagar dívida por Félix Torres e evitar transferban

O Corinthians tem até o próximo dia 11 de agosto para pagar o Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Timão precisa quitar uma dívida de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões).

Caso não faça o pagamento ou não entre em acordo com os mexicanos até 23h59 (de Brasília) do dia 11, o clube poderá sofrer um transferban da Fifa. Ou seja, o time paulista ficaria impossibilitado de registrar novos jogadores.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A entidade máxima do futebol condenou o Corinthians a pagar a dívida em outubro do ano passado. O Timão entrou com recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), mas não teve sucesso. O Santos Laguna alega que o Alvinegro só pagou uma parcela.

O departamento financeiro do Timão está ciente do assunto e deve propor resoluções ao time mexicano.

Além de Félix Torres, o Corinthians ainda corre risco com o caso de Rodrigo Garro. O time também foi condenado a pagar uma quantia milionária ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia argentino. A decisão do TAS, contudo, ainda não foi divulgada.

Félix foi contratado pelo Timão no início do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor, no entanto, passou por altos e baixos e nunca conseguiu se firmar.

Ao todo, são 77 partidas disputadas pelo Corinthians, com um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo 25 vezes.