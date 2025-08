Corinthians se reapresenta e inicia preparação para clássico decisivo contra o Palmeiras

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Derby decisivo está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Allianz Parque.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate com o Fortaleza, no último domingo, pelo Brasileirão, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna.

Já os demais foram a campo e participaram de um treino tático, comandado por Dorival Júnior. O técnico também ensaiou bolas paradas defensivas.

Reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava! O elenco iniciou a preparação para o Derby da próxima quarta-feira!

Dorival, a princípio, terá todo o grupo à disposição para a partida contra o arquirrival. Os únicos desfalques são os contundidos Maycon e Hugo.

O Corinthians finaliza a sua preparação nesta terça, novamente pela manhã.

A equipe do Parque São Jorge venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e precisa de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina o Timão.