Conor McGregor lança petição para tentar concorrer à presidência da Irlanda

Maior estrela do MMA na história, Conor McGregor parece realmente estar disposto a colocar sua popularidade à prova na próxima eleição presidencial na Irlanda. Prova disso é que, prevendo uma provável falta de respaldo político à sua candidatura, o ex-campeão do UFC já se movimenta para tentar 'mudar as regras do jogo' e - através do apoio popular - se tornar apto a concorrer ao cargo de presidente no seu país natal.

Para isso, o lutador irlandês lançou uma petição online para arrecadar assinaturas de pessoas que simpatizem com a sua candidatura à presidência da Irlanda. Nesta segunda-feira (4), Conor veio a público, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e explicou que sua intenção é modificar as regras da corrida política em seu país, que, da forma como estão determinadas hoje em dia na constituição local, tornariam o pleito político do astro do UFC inviável.

Popular, mas odiado?

Apesar de ter levado o esporte irlandês ao topo e se ser reconhecido por seus feitos no MMA, como os dois títulos em categorias diferentes no UFC, Conor McGregor parece não gozar de grande prestígio dentro do seu próprio país - talvez abalado pelas constantes polêmicas e problemas com a Justiça envolvendo o lutador. No começo deste ano, por exemplo, 'Notorious' - como ficou conhecido - foi vaiado a plenos pulmões por grande parte das pessoas presentes no show da banda de rock 'Limp Bizkit', em Dublin, capital da Irlanda.

Prioridade sobre o UFC?

Mesmo assim, a candidatura à presidência da Irlanda, ao que tudo indica, está realmente no topo das prioridades de Conor McGregor, como o próprio já adiantou. Vale lembrar que o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna. Desde então, mesmo já recuperado, o irlandês nunca mais pisou no octógono mais famoso do mundo.

No ano passado, McGregor até esteve escalado para enfrentar o americano Michael Chandler, mas uma nova lesão o impediu de competir. Porém, seu interesse em um retorno parecia não ser dos maiores. Recentemente, entretanto, esse cenário mudou, com o anúncio de uma provável edição especial do UFC na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

Confira o pronunciamento na íntegra:

"Aos estimados cidadãos da Irlanda e da diáspora irlandesa,

Eu, Conor McGregor, por meio deste, declaro minha intenção de buscar o estimado cargo de Presidente da Irlanda. O atual quadro constitucional, no entanto, apresenta uma barreira significativa para a participação democrática.

Os regulamentos existentes determinam que um candidato deve garantir nomeações de vinte membros do Oireachtas (Parlamento irlandês) ou quatro conselhos de condado para ser elegível para a votação. Este sistema, embora destinado a garantir um grau de influência política entre os candidatos, restringe inadvertidamente a voz direta do eleitorado irlandês.

Tendo isso em mente, proponho uma petição pedindo uma modificação do processo de indicação para permitir que meu nome seja incluído na cédula. Defendo que os cidadãos da Irlanda, tanto no país como no estrangeiro, devem ter o direito irrestrito de determinar os candidatos que aparecem na cédula presidencial.

Portanto, imploro que se juntem a mim nesta empreitada assinando esta petição. Seu apoio será fundamental para promover um processo eleitoral mais inclusivo e democrático, emponderando assim o povo da Irlanda a moldar seu próprio futuro."

