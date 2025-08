Confiante! Tatsuro Taira projeta duelo com Pantoja no UFC: "Superior ao campeão"

No último sábado (2), na luta principal do UFC Vegas 108, Tatsuro Taira roubou a cena ao finalizar Hyun Sung Park no segundo assalto. Sem sustos, o grappler de apenas 25 anos voltou à coluna das vitórias e, de quebra, defendeu a sexta posição no ranking dos pesos-moscas (57 kg). Empolgado com o próprio desempenho, o japonês já passou a mirar um novo alvo na empresa: Alexandre Pantoja.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, Taira esbanjou confiança ao afirmar que considera seu arsenal de habilidades superior ao do atual campeão da categoria. Dominante, Pantoja já defendeu o cinturão até 57 kg quatro vezes de forma bem-sucedida e possui um estilo similar ao de Tatsuro, baseado, sobretudo, na luta agarrada.

"Eu posso dizer com 100% de certeza que minhas habilidades são superiores às do campeão (Alexandre Pantoja)", destacou o japonês, com ajuda do tradutor do UFC, de acordo com o site 'MMA Fighting'.

Potencial para fazer história

Com apenas 25 anos e um futuro promissor pela frente, Taira surge como um dos grandes candidatos ao título no curto prazo. Caso consiga se tornar campeão do UFC, o japonês se tornaria o primeiro de seu país a conquistar o cinturão da principal liga de MMA do mundo. Dono de um cartel de 17-1, no MMA, Tatsuro pode, com mais um triunfo, se credenciar pelo almejado 'title shot'

