Como joga o embalado São Paulo de Crespo? PVC explica

Como joga o São Paulo de Hernán Crespo, que embalou após o retorno do treinador e engatou a quinta vitória seguida na temporada?

No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho analisou o funcionamento do time de Crespo no quadro Prancheta do PVC.

É um 3-5-2, mas quando perde a bola, volta no 5-3-2.

Quando tem a bola, o Cedric se lança pela direita, o Enzo Díaz se lança pela esquerda e o Alisson vai se transformar num segundo meia, se aproximando do Luciano.

PVC destacou outros dois aspectos do trabalho de Crespo — a marcação individual e a força na bola aérea.

Desde março de 2022, com Rogério Ceni, o São Paulo não tinha cinco vitórias consecutivas. Antes, foram oito vitórias seguidas com o Crespo em 2021.

Nos sete jogos, cinco vitórias, uma derrota e um empate, com 12 gols pró e só cinco sofridos. Dos 12 gols pró, quatro de cabeça, o que dá um terço — é positivo porque não é um exagero e também não é pouco.

O outro ponto fundamental é que o Crespo faz perseguição individual. Desde o Mundial a gente destaca que está acontecendo um retorno da marcação individual, e essa é uma característica do trabalho do Crespo.

São Paulo embala com Crespo

A vitória sobre o Inter no Beira-Rio foi a quarta seguida do São Paulo no Brasileiro. Além disso, o Tricolor venceu o Athletico por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após a estreia com derrota para o Flamengo no Maracanã, Crespo tem um empate contra o Bragantino e vitórias contra Corinthians, Juventude, Fluminense e Inter no Brasileirão.

Com a arrancada, o Tricolor subiu para a oitava colocação do campeonato, com 25 pontos — 13 conquistados já sob o comando de Crespo.

Crespo na volta ao São Paulo no Brasileiro

6 jogos

4 vitórias (Corinthians, Juventude, Fluminense e Inter)

1 empate (Bragantino)

1 derrota (Flamengo)

13 pontos somados

Aproveitamento de 72,2%

