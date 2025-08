Com Otávio de volta, Fluminense inicia preparativos para duelo com o Internacional

O Fluminense se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, e deu início à preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional.

A boa notícia do treino ficou por conta de Otávio. O volante, que se recupera de um rompimento no tendão de Aquiles, foi liberado pelo departamento médico do clube e já treina em campo com seus companheiros. Apesar disso, ainda não há uma estimativa para quando o jogador voltará a ser relacionado.

Já o volante Hércules participou normalmente das atividades e deve estar disponível para a partida com o Internacional. O volante foi substituído no intervalo da partida contra o Grêmio, no último sábado, com uma bolha no pé.

Em contrapartida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva. O capitão do Fluminense deixou o jogo contra o Imortal Tricolor com dores e teve lesão de grau dois na posterior da coxa direita confirmada pelo clube nesta segunda-feira.

A equipe carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Everaldo, e precisa de um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina o Tricolor das Laranjeiras.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.