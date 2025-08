Com Carrascal, Flamengo inicia preparação para pegar o Atlético-MG

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio nacional. Isso porque a equipe perdeu o jogo de ida por 1 a 0. Em caso de vitória simples, o duelo irá para os pênaltis.

Novo reforço do clube carioca, o meio-campista Jorge Carrascal treinou pela primeira vez em campo com seus companheiros. Por conta do fim do prazo de inscrições para as oitavas de final da Copa do Brasil, o colombiano não estará disponível para a partida decisiva em Belo Horizonte.

Com Carrascal em campo, o Mengão trabalhou nesta segunda, no Ninho do Urubu! #Treino pic.twitter.com/FRec2a2URR ? Flamengo (@Flamengo) August 4, 2025

Em contrapartida, o técnico Filipe Luís poderá contar com Arrascaeta. O meia uruguaio, que sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o empate com o Ceará por 1 a 1, no último domingo, passou por exames e não teve lesão diagnosticada.

O Flamengo fecha a preparação para o duelo contra o Atlético-MG na manhã desta terça-feira, às 9h30 (de Brasília), novamente no Ninho do Urubu. Já pela parte da tarde, às 16h, a delegação embarca rumo à capital mineira.