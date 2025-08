Com Arana de volta, Atlético-MG se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil

O Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, e deu início à preparação para o confronto decisivo com o Flamengo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O maior reforço da equipe de Cuca foi o retorno do lateral esquerdo Guilherme Arana, que ficou duas semanas fora por lesão na coxa.

Segunda-feira de reapresentação com todas as atenções voltadas para a Copa do Brasil! ????? pic.twitter.com/IcJNOCsaBP ? Atlético (@Atletico) August 4, 2025

Após a vitória porsobre o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão, o elenco do Atlético-MG retornou aos trabalhos. Os jogadores que iniciaram a partida contra a equipe paulista fizeram trabalho regenerativo na academia e na fisioterapia da Cidade do Galo.

Os demais atletas realizaram treino tático e técnico, sob a orientação do técnico Cuca. Além de Arana, Saraiva também voltou a treinar, após desfalcar o Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino devido a uma pancada na panturrilha direita, sofrida no duelo de ida com o Flamengo.

Mais um reforço para enfrentar o Flamengo é o atacante Dudu. Ele recebeu efeito suspensivo concedido pelo STJD no processo envolvendo Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Assim, poderá atuar nesta quarta-feira, após três jogos fora.

O Atlético-MG ainda terá uma sessão de treino antes de enfrentar o Flamengo, na tarde desta terça-feira. Depois, o Galo se prepara para receber o Rubro-Negro nesta quarta, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. A equipe mineira venceu por 1 a 0 a partida de ida.

Atlético-MG no Brasileirão

Após três derrotas seguidas, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e se afastou da zona do rebaixamento. Agora, o Galo está na décima posição, com 23 pontos, oito a mais que o Santos, primeiro time do Z4.