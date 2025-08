Clube de infância de Diogo Jota e André Silva homenageia irmãos com novo uniforme

(Reuters) - O clube de infância dos jogadores de futebol portugueses Diogo Jota e André Silva dedicou seu uniforme para esta temporada aos irmãos que morreram em um acidente de carro em 3 de julho na Espanha.

O Gondomar SC, da quarta divisão, estampou na parte da frente de suas camisas as fotos de Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e de seu irmão Silva, que jogava no time português Panafiel.

A parte superior das costas das camisas traz os nomes dos dois jogadores e um símbolo de infinito.

"Mais do que uma camisa, um tributo eterno", disse o Gondomar SC, que joga no Campeonato de Portugal, em uma postagem na rede social. "Porque futebol é mais do que vitórias e gols, é legado, é família, é amor pela nossa terra".

"A nossa nova camisa traz a grande imagem do Diogo Jota e do seu irmão André Silva, dois filhos de Gondomar que nos deixaram cedo demais, mas que viverão para sempre na história do nosso clube e do nosso futebol".

"Cada vez que nossos atletas vestem esta camisa, é como se estivessem entrando em campo com eles", acrescentou.

O Liverpool anunciou no mês passado que seus jogadores usarão um emblema "Forever 20" em suas camisas e jaquetas de estádio nesta temporada da Premier League.

Depois de consultar a família de Jota, sua camisa de número 20 será aposentada em todos os níveis do clube de Anfield, incluindo as equipes femininas e de base.

Jota e Silva cresceram em Gondomar, uma cidade nos arredores do Porto.

(Reportagem de Lori Ewing)