Cleber Xavier define Santos com três mudanças e Mayke no banco contra o Juventude; veja escalações

O Santos está definido para o duelo de logo mais contra o Juventude, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado por resultados, o técnico Cléber Xavier escalou o Peixe com três mudanças, fazendo alterações em todos os setores do campo. Novo reforço da equipe, Mayke começa no banco de reservas.

As mudanças do técnico começam já no setor defensivo. Na ausência de João Basso, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, Cleber Xavier decidiu dar uma chance a Gil. O experiente zagueiro volta a ganhar uma oportunidade no time titular.

Já no meio-campo, o destaque vai para a entrada de Gabriel Bontempo substituindo Tomás Rincon, que cumpre suspensão após expulsão na última rodada. Por fim, no comando de ataque, Tiquinho Soares ocupa a vaga de Deivid Washington.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

Além de João Basso (lesionado) e de Rincón (suspenso), o Alvinegro Praiano também terá as baixas do volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) e do atacante Guilherme (lesão no tornozelo direito).

Do outro lado, o Juventude chega para o duelo desta segunda-feira com o interino Gerson Ramos no comando. O treinador traz como novidades na escalação os retornos de Caíque e Gilberto, que cumpriram suspensão na última rodada, além das entradas de Ruan Carneiro, Marcos Paulo e Ênio.

O Juventude leva a campo a seguinte escalação: Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Ênio, Gabriel Veron e Gilberto.

Gerson Ramos não terá à disposição os lesionados Lucas Fernandes, Rafael Bilu, Ewerthon e Rodrigo Sam. O volante Hudson, expulso na última rodada, cumpre suspensão e também será ausência.

Santos e Juventude se enfrentam logo mais, às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Morumbis, no encerramento da 18ª rodada do Brasileirão.

Paulo César Zanovelli da Silva (MG) apita o confronto, auxiliado por Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). Rafael Traci (RJ) comanda o VAR.