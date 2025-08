Chael Sonnen crava duelo entre Topuria e Tsarukyan pelo título dos leves

O próximo duelo valendo o título da divisão dos leves (70 kg) do UFC pode estar definido. Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', o ex-lutador e comentarista Chael Sonnen afirmou com convicção que o confronto entre o atual campeão Ilia Topuria e o desafiante Arman Tsarukyan é "100% o plano" da organização, contrariando declarações recentes do próprio detentor do cinturão.

O georgiano, que mantém um cartel invicto de 17-0 no MMA e 9-0 no UFC, manifestou recentemente a intenção de abrir mão do título antes de defendê-lo contra Tsarukyan, preferindo inicialmente enfrentar Justin Gaethje ou Paddy Pimblett. No entanto, Sonnen revela que, apesar dessas declarações públicas, os bastidores indicam que a luta contra o armênio está mais próxima do que se imagina.

"Exceto por doença ou lesão, mesmo que eu esteja trazendo uma notícia nova para vocês, não compartilhando uma opinião, mas um fato: é Arman versus Ilia. Esse é 100% o plano", garantiu Sonnen, que tem uma relação próxima com Tsarukyan, sendo inclusive padrinho de casamento do lutador. Ele também comentou que esteve em contato recente com o técnico do atleta e percebeu movimentações que reforçam essa possibilidade.

Comportamento à la Spider

Sonnen ainda ressaltou o comportamento característico de Topuria, que costuma negar publicamente lutas que, na prática, já estão encaminhadas - uma estratégia adotada por grandes nomes do esporte. Como exemplo, o ex-atleta citou o brasileiro Anderson Silva, contra quem lutou e foi derrotado duas vezes no UFC, além de um confronto de exibição no boxe.

"Um grande indicativo foi o que Ilia fez há uma semana, ao dizer 'eu não quero essa luta'. Os grandes nem sequer sabem que já a têm... O primeiro movimento de Ilia quando vai lutar contra alguém, exceto Paddy, é negar o confronto. Anderson Silva fazia isso: negava a luta, deixava a situação rolar por duas semanas, depois aceitava. Após um mês, fingia uma lesão para a imprensa, criando expectativa, e então confirmava que a luta estava de pé. Ilia não é diferente, queira ou não", explicou.

Tsarukyan, com um cartel de 23-3 no MMA e 9-2 no UFC, vem de uma série de bons resultados e é visto como o adversário mais difícil que Topuria enfrentará até agora. O lutador foi reserva oficial na disputa pelo cinturão vago dos leves em junho, contra Topuria e Charles 'do Bronx' Oliveira, mas não precisou entrar no octógono.

