CBF escolhe Daronco para Palmeiras x Corinthians decisivo na Copa do Brasil

A CBF escalou o árbitro Anderson Daronco para o jogo decisivo entre Palmeiras e Corinthians, na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os assistentes, o auxiliar de vídeo e o quatro árbitro não foram divulgados pela CBF.

Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro do jogo de ida e causou muita reclamação no lado do Palmeiras. O Alviverde contesta o pênalti assinalado a favor do Corinthians e o gol anulado de Maurício no fim da partida.

O Alviverde perdeu por 1 a 0 a ida e precisa de uma vitória com vantagem de dois gols para se classificar de forma direta. Uma vitória por um gol de diferença do Palmeiras leva a decisão para os pênaltis.