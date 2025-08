CBF divulga áudio do VAR em pênalti anulado para o Botafogo na derrota contra o Cruzeiro

O Botafogo perdeu para o Cruzeiro, neste domingo, por 2 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Mais tarde, a Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio da cabine no VAR no momento da anulação de um pênalti para o Glorioso.

Quando o Cruzeiro já vencia por 1 a 0, com gol de Christian, o árbitro Matheus Delgado Candançan marcou pênalti de Lucas Romero em Artur, aos 33 minutos do primeiro tempo. O VAR recomendou a revisão do lance.

"Matheus, Gilberto falando. Sugiro revisão para um possível não penal. O jogador se projeta. Ele (Artur) toca primeiro a bola, mas se projeta e tem um pé que raspa levemente, mas não causa impacto na ação", disse Gilberto Rodrigues Castro Júnior, responsável pelo VAR na partida.

Fim de jogo: Botafogo 0 x 2 Cruzeiro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/eQ2mKvFCw4 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 3, 2025

Em seguida, Candançan foi até a cabine do VAR. Depois de rever o lance, concordou com a avaliação de Gilberto e cancelou o pênalti.

"Esse contato não é no momento do chute. É no momento depois, posterior ao chute, quando ele (Lucas Romero) está descendo a perna. Não é o que impacta na ação. Ele está descendo o pé e o jogador de preto (Artur) se projeta. Vou voltar, com a decisão de bola ao chão para o goleiro", avaliou Matheus Candançan.

Logo depois, o Cruzeiro ampliou o placar, com gol de Matheus Pereira, aos 41 minutos.

Com o resultado, o Botafogo caiu para a 7ª posição, com 26 pontos. Por outro lado, a Raposa segue na vice-liderança com 37 pontos conquistados, mesma pontuação do líder Flamengo.

Calendário do Botafogo

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques.

Por conta da vitória no primeiro jogo, por 2 a 0, o Glorioso pode perder por até um gol de diferença e ainda garantir vaga nas quartas de final. O Massa Bruta precisa de uma vitória por três de vantagem para avançar na competição.