CBF define árbitro de Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil; confira

A CBF definiu o árbitro do clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Derby decisivo será apitado pelo gaúcho Anderson Daronco.

A escala foi anunciada pela entidade em audiência pública, nesta segunda-feira. Os auxiliares e o responsável pelo VAR ainda não foram divulgados.

O Corinthians ganhou a partida de ida por 1 a 0, com gol do holandês Memphis Depay, e carrega uma ligeira vantagem para o segundo jogo.

O Timão agora precisa de um empate para garantir vaga nas quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols classifica o Palmeiras.

O primeiro clássico entre os rivais, disputado na última quarta-feira, ficou marcado por polêmicas de arbitragem. O Verdão reclamou da atuação do VAR no gol de Mauricio que foi anulado por impedimento.