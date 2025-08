Carrascal revela estresse até chegada ao Fla e não quer briga com Arrasca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O colombiano Jorge Carrascal foi apresentado hoje como reforço do Flamengo. Ele era a negociação mais adiantada no início da janela, mas acabou chegando depois de Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal.

O jogador vai usar a camisa 15, chega para ser mais uma opção para a criação no meio-campo e revelou um estresse pela demora no desenrolar da tratativa com o Fla.

"Foi um momento de emoção. E também de um longo tempo de estresse, pela dificuldade da minha chegada. Estava na seleção, me deram a notícia, eu disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi um tempo longo, mas nesse tempo eu sempre estive positivo. Como jogador, é uma oportunidade muito grande. Foi algo muito estressante, mas graças a Deus, tudo certo", contou o colombiano.

Carrascal é mais uma opção para atuar quando Arrascaeta não estiver à disposição. Mas o colombiano evita se colocar como concorrente do camisa 10.

"Eu acredito que não é uma questão de competição, de ser substituto ou não. Vim com um propósito de trabalhar, competir, tratar de conseguir o melhor para o clube, os objetivos que tem a curto prazo. A ideia é que possa somar o meu grãozinho de areia. Estamos vindo para trabalhar, focar no objetivo claro. E vai depender do treinador. Não é uma ideia de competição. É trazer um grão de areia para que os clube possa ganhar seus títulos", completou.

O que mais Carrascal disse

Ainda sobre Arrasca

"Arrascaeta tem jogo diferente. É um grande jogador. Faz muito anos que sabemos quem é Arrascaeta. Somos jogadores diferentes. Eu venho para dar meu grãozinho de areia para que todos joguemos, estejamos bem, apoiar no que possa com meu estilo de jogo, com a criação. Que todos possamos jogar e fazer o que o treinador pede".

Como foi a decisão de vir

"Como todo mundo sabe, Flamengo é um time grande, uma grande que significa muito na América Latina. Não levei nem dois segundos na decisão de vir. Para mim era um sonho jogar na liga brasileira, pelo estilo de jogo".

Adaptação

"Eu tenho uma semana aqui no Rio. Sinto uma vibração diferente, com os companheiros, com o clube, estafe. Eu sinto algo diferente, estou muito contente, entusiasmado para poder estrear".

Pressão no Fla

"Os clubes grandes sempre têm pressão dos torcedores e da imprensa. Temos que deixar isso de lado, focar nos objetivos. Nem sempre se joga também. Ter um dia ruim não quer dizer que seja um jogador ruim. Pelo tema da pressão, só resta aceitar o erro e seguir trabalhando para encontrar a melhor versão de cada um."

Demora na negociação

"Boto me dizia que era o primeiro e eu acabei sendo o último. Houve outros clubes que também tiveram interesse. Eu disse a minha família e amigos próximos que queria vir para o Flamengo. Eu sei que é um time que compete, que ganha títulos. Nunca duvidei nenhum segundo de vir para cá. Estava focado em vir para cá. Fechamos as portas para outras ofertas. Eu queria vir ao Flamengo, pela história linda que tem no mundo. Aqui estamos. Ao final, conseguimos tudo".