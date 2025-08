Carrascal é apresentado pelo Flamengo e cita características: "Tomei a melhor decisão"

Nesta segunda-feira, o meia colombiano Jorge Carrascal foi apresentado pelo Flamengo. Anunciado no último sábado, o novo camisa 15 explicou sua escolha pelo Rubro-Negro, citou suas características em campo e ainda revelou conversas com o uruguaio Nicolás De La Cruz antes de acertar com a nova equipe.

Jorge Carrascal foi apresentado na tarde desta segunda e recebeu a camisa de número 15 das mãos de José Boto! Muito sucesso com o Manto! ??1??5??#BemVindo pic.twitter.com/BFhyYUg7Mr ? Flamengo (@Flamengo) August 4, 2025

"Como todos sabem, Flamengo é uma equipe grande. Na América Latina, é uma equipe que significa muito. Não tive nenhuma dúvida em vir aqui, era um sonho jogar no Brasil. Tomei a melhor decisão para a minha carreira", disse Carrascal.

Polivalente no meio de campo, Carrascal afirmou não saber se está em sua melhor fase física, mas ressaltou suas valências no setor criativo e como pode ajudar o Flamengo. O meia colombiano não entra em campo desde maio.

"Gosto de me movimentar por todos os lados do campo. Faço o que o treinador me pedir ? (posso jogar) pelo meio, pelo lado, ou até como um camisa 8. Nessas posições, não tenho problema. Tento dar meu máximo e fazer o melhor possível. Vinha me preparando, estava treinando, mas tive um tempo de férias depois da seleção. Voltei ao clube (Dínamo de Moscou), mas estava aquela dúvida se eu viria direto para cá ou não. Então, não sei se estou no meu melhor fisicamente, mas a ideia é poder competir bem", completou.

Bem-vindo, Jorge Carrascal! Meia-atacante de 27 anos assinou contrato com o Mengão até julho de 2029!#bemvindo pic.twitter.com/QUjlkSfKdF ? Flamengo (@Flamengo) August 2, 2025

Carrascal ainda revelou uma conversa fundamental para escolher o Flamengo. O meia colombiano, que atuou com Nicolás De La Cruz em 2021, no River Plate, e explicou o peso do uruguaio em sua decisão.

"Estava falando com o Nico. Ele jogou comigo um tempo atrás. Quando mandei mensagem, ele me disse: 'Tem que vir para cá. É um grande clube, é uma grande família', e isso me empolgou muito mais. Sempre foi a minha decisão (ir ao Flamengo), desde o primeiro momento. Acredito ser o lugar certo".

Carrascal elogia o CT do Flamengo

Carrascal ainda elogiou a estrutura do Flamengo. O colombiano disse que, antes de assinar com o Rubro-Negro, conheceu o Ninho do Urubu e se impressionou com a qualidade do CT.

"Já estive aqui, conhecendo o centro de treinamento, o CT, como chamam aqui. A verdade é que estou muito motivado, o CT é muito bom, realmente de primeiro nível. Estou muito contente e ansioso para poder estrear", concluiu.