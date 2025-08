Brasileiro é eleito para time ideal da Liga das Nações de vôlei

A Federação Internacional de Vôlei anunciou, nesta segunda-feira, a seleção ideal da Liga das Nações masculina. Maique é o único brasileiro da lista, eleito como o melhor líbero da competição.

O atleta da Seleção é, conforme as estatísticas, o melhor defensor do torneio, com 119 defesas.

E vai ter reizinho The Best sim ! Gratidão. ??? https://t.co/XKyoJC119t ? Maique Reis (@reis_maique) August 4, 2025

A Liga das Nações de vôlei acabou no último domingo, com a Itália sendo campeã em cima da Polônia por 3 sets a 0. O Brasil terminou a competição com a medalha de bronze após vencer a Eslovênia por 3 sets a 1 na disputa pelo terceiro lugar do pódio.

Alessandro Michieletto, da Itália, foi escolhido como melhor ponteiro ao lado do polonês Wilfredo León. O italiano, que foi campeão mundial em 2022, é o maior pontuador de seu país na VNL, com 127 pontos marcados. Já Leon, medalha de prata em Paris 2024, anotou 87 pontos para a Polônia durante o campeonato.

Completando o time dos sonhos do torneio, Simone Giannelli, da Itália, e Jan Kozamernik, da Eslovênia, foram eleitos, respectivamente, como melhor levantador e melhor central do torneio. Já o melhor oposto é o polonês Kewin Sasak.

O outro meio-de-rede e o MVP da competição vão ser anunciados ainda hoje, através da rede social X (antigo Twitter) da Fivb.

O próximo torneio de seleções é o Campeonato Mundial, que acontecerá entre os dias 12 e 28 de setembro, em Lodz, na Polônia. Antes disso, o Brasil tem amistoso marcado contra a seleção polonesa, no dia 4 de setembro.