Bahia se reapresenta com foco em duelo com o Retrô-PE pela Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Bahia se reapresentou e realizou seu primeiro treinamento visando o duelo com o Retrô-PE, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. O time de Rogério Ceni tem a vantagem do empate, por ter vencido a ida por 3 a 2.

?? De volta aos trabalhos, elenco iniciou preparação pro jogo de quarta da Copa do Brasil. Leia mais ?? https://t.co/0BhDyhOEQb #BBMP pic.twitter.com/KnAW9ui7h3 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 4, 2025

Após empatarcom o Sport, no último sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia retornou aos trabalhos. A atividade começou com um exercício de musculação, na academia do CT Evaristo de Macedo.

Em seguida, o elenco realizou um trabalho de aquecimento, sob o comando do preparador físico José Mario Campeiz. Depois, o técnico Rogério Ceni dividiu os jogadores em dois grupos para a realização de exercícios técnicos de passes e finalizações.

Os titulares contra o Sport deixaram o campo logo após esse exercício. Os demais se juntaram aos jogadores da base e participaram de um treinamento tático. Por fim, parte do elenco treinou cobranças de pênalti e chutes da entrada da área.

Erick (contusão no músculo reto femoral da coxa direita), Erick Pulga (estiramento na coxa esquerda) e Kanu (lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles) seguem em tratamento no departamento médico do Bahia.

Bahia no Campeonato Brasileiro

Ao empatar com o Sport, o Bahia ampliou sua sequência invicta para seis jogos. A boa fase levou o Tricolor à quarta posição do Brasileirão, com 29 pontos, oito atrás do líder Flamengo.