Autor do gol sobre o Grêmio, Everaldo assume vice-artilharia do Fluminense na temporada

O Fluminense venceu o Grêmio, no último sábado, por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Autor do gol da vitória, Everaldo se isolou como vice-artilheiro do Tricolor Carioca na temporada.

Com o tento marcado neste sábado, o centroavante de 34 anos balançou as redes oito vezes na temporada, em 37 partidas, além de três assistências. Assim, Everaldo ultrapassou Kevin Serna (7) na lista dos artilheiros do Fluminense em 2025, e está atrás apenas de Germán Cano, com 16 gols.

O jogador ainda marcou três vezes nos últimos dois jogos. Everaldo anotou os dois gols do Tricolor Carioca na vitória sobre o Internacional, na última quarta-feira, por 2 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Antes dessa sequência, o camisa 9 não balançava as redes desde o dia 21 de maio, durante a goleada do Fluminense sobre a Aparecidense, por 4 a 1, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.

NOSSO 9?? É O EVERALDO! E ELE MARCOU DE NOVO PRA NOS DAR A VITÓRIA! ?????? pic.twitter.com/uNA1RotX18 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 3, 2025

Depois de abrir o placar para o Fluminense neste sábado, já reta final do primeiro tempo, Everaldo ainda teve a chance de marcar o segundo, em cobrança de pênalti, no segunda etapa. Entretanto, acertou a trave e desperdiçou a cobrança.

Mesmo assim, foi o suficiente para garantir a primeira vitória da equipe desde o fim da pausa para o Mundial de Clubes. Com o resultado, o Tricolor Carioca subiu para a 9ª posição, com 23 pontos. Por outro lado, o Grêmio fica na 14ª colocação, com 20 pontos.

Calendário do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Com a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, a equipe do técnico Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para garantir vaga nas quartas de final da competição. O Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.