Atlético-MG atinge a marca de 50 jogos na Arena MRV; veja balanço

Neste último domingo, o Atlético-MG atingiu a marca de 50 jogos oficiais na Arena MRV. Esse número considera somente as partidas oficiais do time profissional masculino, já que a base e a equipe feminina também atuam na casa do Galo.

2023 ?? 2025 ?? 50 jogos e apenas o começo: juntos eternizaremos grandes momentos na nossa casa, a @ArenaMRV! ?? pic.twitter.com/zgIySJtVJj ? Atlético (@Atletico) August 3, 2025

O time mineiro atingiu o feito após o jogo contra o Bragantino, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Galo levou a melhor por 2 a 1. Nessa partida, o acesso dos torcedores ao estádio foi 100% via reconhecimento facial, cumprindo o que determina a Lei Geral do Esporte. Mais de 100 mil faces já foram cadastradas.

Em 2024, o Atlético aproveitou o recesso de fim de ano para fazer reformas em seu gramado, mudando de natural para sintético. Além disso, melhorias no sistema de acústica e no processo de segurança do estádio também foram feitas. O Galo demorou 153 dias até reabrir a Arena MRV, em maio deste ano, na vitória contra o Fluminense, pela oitava rodada do Brasileirão.

O espaço, inaugurado em agosto de 2023, também já recebeu outros eventos, como o Nitro Circus Tour Brasil 2025, o maior espetáculo de esportes radicais do mundo, e shows de personalidades como Péricles e Ivete Sangalo.

O recorde de público foi na final da Copa do Brasil de 2024, contra o Flamengo. A casa do Atlético recebeu 44.876 torcedores.

Desempenho total do Atlético: