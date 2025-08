Atlético-GO empata com Athletic e completa quinto jogo seguido sem vencer na Série B

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada da Série B, o Atlético-GO visitou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Robert Santos, Ronald Tavares anotou para os mandantes.

Com o resultado, o Dragão completou o quinto jogo sem vencer na competição (três empates e duas derrotas). Deste modo, aparece em 14º, com 24 pontos. O Athletic, por sua vez, completou o sexto duelo sem derrota (três vitórias e três derrotas). Assim, se encontra uma posição acima, em 13º, com os mesmos 24 do Atlético-GO.

O Atlético-GO retorna aos gramados no próximo domingo (10), contra o Botafogo-SP, pela 21ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Pela mesma rodada, mas na terça-feira (12), o Athletic encara o CRB no Estádio Rei Pelé. O jogo está marcado para às 19h30.

O placar foi aberto logo no primeiro minuto de partida, com Ronald. O atleta recebeu o ótimo cruzamento de David Braga e empurrou para as redes.

O Atlético-GO empatou rapidamente. Aos dez, Robert invadiu a área e mandou a finalização firme para anotar um bonito gol de empate.