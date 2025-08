Atitude de Abel em coletiva repercute em Portugal: 'Deixa todos sem reação'

O comportamento inusitado do técnico Abel Ferreira, que deixou abruptamente a coletiva neste domingo, 3, após o empate do Palmeiras em 2 a 2 com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, chamou a atenção da imprensa de Portugal.

A entrevista do treinador palmeirense foi muito rápida e repercutiu em seu País. Ao ser questionado sobre a preparação da equipe para o dérbi de quarta-feira, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, ele respondeu de forma sucinta, se levantou da cadeira e deixou o local.

O jornal Record, de Portugal, comentou sobre a rápida entrevista coletiva do técnico. "Abel Ferreira deixa todos sem reação ao sair 'disparado' da conferência... no meio de uma pergunta", registrou o periódico.

"Abel Ferreira não escondeu a insatisfação depois do empate do Palmeiras com o Vitória e, durante a coletiva de imprensa, acabou por 'descarregar' essa frustração de uma maneira que pegou a todos de surpresa, deixando a sala... no meio da pergunta de um jornalista", completa a publicação portuguesa.

De olho no clássico contra o Corinthians no Allianz Parque, Abel Ferreira poupou titulares no compromisso contra o Vitória. O time baiano abriu 2 a 0 na partida, com gols de Renato Kayzer e Erick, mas o Palmeiras chegou ao empate com gols de Piquerez e Flaco López.

O Corinthians levou a melhor no compromisso de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. O Palmeiras precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Se triunfar por um gol de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis.