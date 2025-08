Arsenal lança nova terceira camisa inspirada no antigo estádio do clube

Nesta segunda-feira, o Arsenal lançou o novo terceiro uniforme para a próxima temporada. Em parceria com a Adidas, a camisa presta homenagem ao Highbury Stadium, antiga casa do clube inglês que deixou de ser utilizada há 20 anos.

Diferente do uniforme principal dos Gunners, este é predominantemente branco, em um tom off-white, com detalhes gráficos que remetem às fachadas do antigo estádio, substituído pelo atual Emirates Stadium, em julho de 2006. Para completar, o vermelho escuro e o dourado aparecem na gola, nas mangas e nas tradicionais três listras da Adidas.

A camisa ainda leva o escudo do canhão e o logo Trefoil da marca alemã em vermelho escuro. Por fim, o shorts segue na mesma cor, com o escudo e o Trefoil brancos.

Highbury lives on ?? The story behind our brand-new @adidasFootball Third Kit ? ? Arsenal (@Arsenal) August 4, 2025

O lançamento do uniforme contou com a presença dos ex-jogadores Freddie Ljungberg, David Seaman e Rachel Yankey, além de Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly e Riccardo Calafiori, representantes do elenco atual do Arsenal.

"Todos sabemos o quanto Highbury significa para nossos torcedores. Faz parte da identidade do clube. Vestir essa camisa é uma forma de honrar essa história, enquanto inspiramos a próxima geração de torcedores do Arsenal. É um design especial e tenho orgulho de usá-lo nesta temporada diante da nossa torcida", disse o zagueiro Jurrien Timber.

Na parte interna da camisa, um detalhe especial apresenta uma ilustração da fachada do Highbury Stadium, casa do Arsenal entre setembro de 1913 e julho de 2006. Depois da mudança do clube para o Emirates Stadium, o local foi reformado e transformado em um complexo residencial.

O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), quando enfrenta o Villarreal em amistoso no Emirates Stadium.