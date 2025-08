Arnaldo: Crespo faz mais com menos e tem mérito total na arrancada do SPFC

Crespo faz mais com menos no São Paulo e tem total mérito na arrancada do time no Brasileirão, destacou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Em relação ao Crespo, é o oposto do Abel e do Filipe Luís, porque ele não tem jogador e conseguiu nesse período tirar mais do time. Então, o mérito dele, num time que contrata muito pouco, é ainda mais notável.

Ontem, o São Paulo venceu por conta dos nervos, ter a cabeça no lugar, e também por ter feito uma estratégia diferente dos demais na Copa do Brasil, onde jogou sem seis titulares, para priorizar o Brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou que o Tricolor está jogando bem, consegue definir os jogos e apresenta uma mudança crucial no aspecto emocional.

O São Paulo tem uma solidez de resultado e de desempenho — o São Paulo está jogando bem há algum tempo, desde quando começou essa sequência. A partir do novo comando, quando as coisas começam a encaixar, o time ganha uma dose de confiança e de leveza que é uma característica do Crespo e que faltava no Zubeldía.

O São Paulo conseguiu, além de tudo, passar por essa sequência com poucos cartões tomados, com a cabeça fria que a gente viu no final do jogo de ontem, quando o Cedric foi o lateral racional, e o Roger, o técnico do Inter, foi o tresloucado na beira do campo. É uma mostra de como o São Paulo se estabilizou emocionalmente.

Arnaldo Ribeiro

A vitória sobre o Inter no Beira-Rio foi a quarta seguida do São Paulo no campeonato. O time de Crespo subiu à oitava colocação, com 25 pontos — dos quais 13 foram ganhos já sob o comando do argentino.

Após a estreia com derrota para o Flamengo no Maracanã, Crespo tem um empate contra o Bragantino e vitórias contra Corinthians, Juventude, Fluminense e Inter no Brasileiro.

Crespo na volta ao São Paulo no Brasileiro

6 jogos

4 vitórias (Corinthians, Juventude, Fluminense e Inter)

1 empate (Bragantino)

1 derrota (Flamengo)

13 pontos somados

Aproveitamento de 72,2%

