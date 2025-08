Arboleda responde Muller após críticas aos gringos do São Paulo: "Palhaço"

Arboleda aproveitou o gol marcado no último domingo, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, em pleno Beira-Rio, para responder as críticas de Muller, ídolo tricolor, aos jogadores estrangeiros do clube.

Em entrevista concedida ao ge, Muller mostrou incômodo pela quantidade de atletas estrangeiros no elenco do São Paulo, alegando que "um é pior que o outro".

Atualmente o técnico Hernán Crespo conta com nove atletas nascidos fora do Brasil: Alan Franco, Arboleda, Ferraresi, Enzo Díaz, Cédric Soares, Bobadilla, Calleri, Tapia e Dinenno.

Em postagem nas redes sociais, Arboleda, um dos estrangeiros do São Paulo e que marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Inter, seu segundo nos últimos três jogos, não perdeu a oportunidade de responder Muller.

"Os gringos, um pior que o outro. Palhaço", escreveu Arboleda, que aparece na foto ao lado de Enzo Díaz, Ferraresi, Dinenno e Bobadilla.

Arboleda não perdeu a oportunidade de rebater a crítica de Muller (Foto: Reprodução/Instagram)

A contratação de jogadores estrangeiros tem sido uma alternativa para o São Paulo reforçar seu elenco sem gastar altos valores, uma vez que o clube atravessa uma grave crise financeira e tem se dedicado ao corte de gastos para equilibrar seu fluxo de caixa.

Recentemente, o São Paulo acertou a contratação de dois atletas para o setor ofensivo que são estrangeiros, por empréstimo. Juan Dinenno deixou o Cruzeiro e acertou sua transferência para o Tricolor. Já Gonzalo Tapia desembarcou no Morumbis cedido pelo River Plate, da Argentina.