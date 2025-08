Após fase ruim no Corinthians, Pedro Raul se reencontra no Ceará

Emprestado ao Ceará pelo Corinthians, Pedro Raul vem tendo boas atuações com a camisa do Vozão nesta temporada. Com o gol marcado sobre o Flamengo no último domingo, o atacante chegou a sete tentos no Brasileirão, se tornando o quarto maior goleador do campeonato.

Ao todo, o centroavante possui 13 gols em 26 partidas pela equipe nordestina. A efeito de comparação, são nove bolas na rede a mais do que em toda sua passagem pelo Timão, com 12 jogos a menos.

De acordo com o Sofascore, Pedro Raul é o jogador com mais duelos aéreos ganhos no Campeonato Brasileiro, com 50. O atleta também converteu seis das sete grandes chances que teve ao longo das 17 rodadas da competição.

? Pedro Raul é o líder em duelos aéreos ganhos do @Brasileirao 2025! ?? ?? 16 jogos

?? 7 gols

? 6/7 grandes chances convertidas (!)

? 50 finalizações (18 no gol)

? 3 grandes chances criadas

? 16 passes decisivos

? 50 duelos aéreos ganhos (!)

? Nota Sofascore 7.21 pic.twitter.com/BoJ1wxWQsp ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 4, 2025

Contratado pelo Corinthians junto ao Toluca, do México, em 2024, o atacante não correspondeu com a camisa do Alvinegro. O atleta de 28 anos, que veio para ser uma sombra para Yuri Alberto, passou a não ter muitas chances na equipe e foi liberado no início desta temporada.

Em seus seis primeiros jogos pelo Ceará, Pedro Raul anotou cinco gols e foi peça fundamental no título cearense deste ano. O contrato de empréstimo com o clube se encerra ao final da temporada.